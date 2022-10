Europa-Union Haan : Haaner nehmen Platz im alten Bundesrat

Warum haben wir ein Grundgesetz und keine Verfassung? Warum gab es zur Dekontaminierung im Regierungsbunker nur Kaltwasser-Duschen? Die Antworten und viele weitere Informationen erhielten die 30 Teilnehmer, welche der Einladung der Europa-Union Haan und der VHS Hilden/Haan zu einer Fahrt nach Bad Neuenahr und Bonn Ende September gefolgt waren.

Die Tagestour beinhaltete den Besuch des Regierungsbunkers, die Führungen durch das Haus der Geschichte in Bonn und des ehemaligen Bundesrats. Alle drei Führungen, so der Vorsitzende der Europa-Union Haan, Wolfgang Jegodowski, wurden jeweils von verschiedenen Hausexperten geleitet und mit soviel Herzblut und Informationsfülle durchgeführt, dass alle Teilnehmer, zufrieden und mit viel neuem Wissen überfüllt, die Rückreise nach Haan und Hilden am frühen Abend wieder antraten. Ein unterhaltsames Quiz, das Jegodowski während der Busrückreise durchführte und das sich auf die tagsüber erhaltenen Informationen bezog, verkürzte nicht nur gefühlt die Reisezeit, sondern wurde auch von vielen Mitreisenden gelöst.