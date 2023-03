Vortrag in Haan Europa-Union gewinnt Einblicke in die sizilianische Mafia

Europa-Union-Chef Wolfgang Jegodowski und VHS-Leiter Martin Kurth präsentierten am Montag im Ratssaal eine echte Mafia-Expertin: Dr. Anita Bestler. Die Soziologin, die in Palermo lebt, hat über Jahre hinweg das komplexe Phänomen der Cosa Nostra erforscht. Ihre Ergebnisse präsentierte sie den knapp 50 Anwesenden, die sich zum Rathausgespräch eingefunden hatten. Im ersten Block ihres Referats erläuterte Bestler die Entstehung der Mafia im 19. Jahrhundert und ihre Entwicklung bis zur Gegenwart. Dabei ging sie auch auf die extrem gewalttätige Phase der 1970er- bis 1990er-Jahre ein, in der der Corleone-Clan herrschte. Auch wenn die Mafia heute für weniger Schlagzeilen sorge, sagte die Referentin, sei sie doch keineswegs verschwunden – ganz im Gegenteil.