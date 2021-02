Vor den Etatberatungen in Haan : WLH fordert neuen Profiboden für die Sporthalle Adlerstraße

Haan Der Boden in der Sporthalle Adlerstraße ist zwar erst rund zehn Jahre alt. Aber immer wieder kommt es zu Schäden, weil der Belag die feuchte Reinigung nach dem Einsatz von Haftmitteln durch Leistungshandballer nicht verkraftet.

Zu den jetzt anstehenden Haushaltsplan-Beratungen fordert die Fraktion der Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan (WLH) einen neuen Boden für die Sporthalle Adlerstraße. 100.000 Euro sollen dafür im Etat eingestellt werden; für diesen Betrag hätte eine im Vorjahr um ein Angebot angefragte Sporthallen-Bodenfirma ausgeführt. Sollte es zwischenzeitlich Kostensteigerungen gegeben haben, so sei dieser Kostenrahmen anzupassen, beantragt WLH-Fraktionsvorsitzende Meike Lukat für den Ausschuss für Bildung und Sport am 3. März.

Fast genau ein Jahr zuvor hatte das Gremium einstimmig beschlossen, das am 4. März 2020 in der Ausschusssitzung vorgestellte Gutachten eines externen Fachmannes zur Grundlade für die weitere Planung/Ausführung zu machen.

Der bei der Kernsanierung der Halle vor zehn Jahren verlegte Boden ist an vielen Stellen schadhaft, weil er die ständige Nassreinigung nach der Benutzung von Haftmitteln durch Handballsportler nicht verkraftet. Die in der Oberliga antretenden Handballer der Unitas dürfen – per Ausnahmegenehmigung – bei Punktspielen und auch beim Training wasserlösliche Haftmittel einsetzen. Das sorgt für Griffigkeit des Balles beim Tempospiel. Flecken, die dabei auf dem Boden entstehen können, werden nach Training oder Spiel feucht gereinigt. Die Sportvereine tragen die Kosten. Immer wieder kam es zu Sperrungen der Halle, weil Schäden am Boden repariert werden mussten.