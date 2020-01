Haan : Eschensterben führt zu Baumfällungen in Gruiten

Gruiten Eine Pilzart hat die Bäume in Gruiten befallen. Dadurch ist die Standsicherheit gefährdet.

In den kommenden Tagen werden im Düsseltal und im Neandertal Bäume gefällt. Dies teilte die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann jetzt mit. Gefällt werde im Bereich Ehlenbeck in Haan-Gruiten. Es könne dabei zu kurzfristigen Vollsperrungen der Wanderwege und der Straße kommen, heißt es in der Mitteilung. Zudem müssten auf dem Thekhaus in Erkrath-Hochdahl Bäume gefällt werden.