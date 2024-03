Ortstermin auf der Baustelle Bauarbeiten im Haaner Bachtal schreiten voran

Dampf liegt in der Luft im Haaner Bachtal. Es riecht nach Teer. Die frisch gewalzte Asphaltdecke ist noch so warm, dass die Hitze deutlich zu spüren ist. Die Asphaltschicht ist dick und grob. „Es ist die Tragschicht, die wir jetzt einziehen“, erklärt Mathias Imkamp, Bauleiter von ELS, als er an diesem Vormittag über den Fortschritt es Bauprojekts berichtet. Es geht unter anderem um den jetzt gestarteten Wegebau.