Coronavirus : Erzieherin infiziert: „Kita am Park“ schließt Gruppe

Haan Betroffen ist eine Gruppe, in der drei- bis sechsjährige Kinder betreut werden. Sie bleibe bis auf weiteres geschlossen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Evangelische Kita ist seit August unter Trägerschaft der Graf-Recke-Stiftung.

Weil eine Erzieherin offenbar mit dem Coronavirus infiziert ist, bleibt eine Gruppe in der Evangelischen „Kita am Park“ vorerst geschlossen. Dies teilte Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke jetzt auf Anfrage mit. Betroffen sei eine Gruppe von drei- bis sechsjährigen Kindern. Über die Dauer der Maßnahme sei bisher noch nichts bekannt. Seit dem 1. August diesen Jahres liegt die Trägerschaft der Kindertagesstätte „Am Park“ bei der Evangelischen Graf Recke Stiftung. In der Einrichtung werden insgesamt 105 Kinder im Alter von 0,4 bis 6 Jahren in sechs Gruppen betreut. Die sechs Gruppen befinden sich in den beiden Häusern Bismarckstraße 4 und Bismarckstraße 10.