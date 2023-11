Ostermann-Gelände Erster „Haaner Weihnachtscircus“ startet am 21. Dezember

Hinter dem Weihnachtscircus steckt die Artistenfamilie Sperlich, unter der Direktion von Gino Sperlich. Und der lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er mit seinem Angebot eine neue Tradition in Haan begründen will. In der Einladung heißt es wörtlich: „Die Leidenschaft der Familie Sperlich gilt der Schaffung eines Erlebnisses, das unvergesslich ist und Generationen verbindet. Ein fantastisches Circusprogramm wird geboten, welches die Besucher in Staunen versetzen