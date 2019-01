Haan: Glätte-Unfall mit zwei Verletzten

Haan VW Touareg rutscht auf der Gräfrahter Straße in einen Transporter.

(RP) Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Montagmorgen an der Gräfrather Straße in Haan gekommen. Bei einem glättebedingten Unfall wurden zwei Männer leicht verletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro, teilte die Polizei weiter mit.