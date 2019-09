Haan : Erlebnisgruppe bezieht ihr „Schwalbennest“

Der Bauwagen, das „Schwalbennest“, ist die Basis für die Wander- und Erlebnisgruppe am Familienzentrum Bollenberg. Foto: Stadt Haan

Am Familienzentrum Bollenberg ist eine Wandergruppe eingerichtet worden.

Um auch im Versorgungsbereich der über Dreijährigen (geringer Fehlbedarf von 12 Plätzen) für weitere Entspannung zu sorgen, wurde bereits im Dezember 2018 die zweigruppige Kita „Märchenwald“ in Betrieb genommen. Der nächste Schritt folgte nun mit der Eröffnung der Wander- und Erlebnisgruppe „Schwalbennest“ in der Kita Bollenberg.

15 Kinder mit einem Betreuungsbedarf von 35 Stunden wurden zusätzlich in drei Gruppen aufgenommen. Im wöchentlichen Wechsel werden aus diesen 3 Gruppen (Hasen, Igel und Eulen) 15 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren je eine Woche das Schwalbennest „beziehen“. Jedes Kind über drei Jahren, das einen Teil der Zeit im Schwalbennest verbringt, hat weiterhin im Gebäude der Kita seine Stammgruppe und wird dort weiter an den gewohnten Angeboten teilnehmen. Konzeptionelle Bestandteile wie Beobachtung, Dokumentation, Projekte, Partizipation, Vorlesepaten, Eigentumsfächer, eigenes Handtuch und Zahnbürste etc. bleiben dabei erhalten.