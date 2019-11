Gruiten : Weihnachtliches im Doppelpack

Am ersten Adventswochenende bietet das historische Dorf Gruiten gleich mehrfach einen Besuch wert. Neben dem Weihnachtsmarkt im Bürgersaal gibt es das zweite Erlebnis-Weihnachtsdorf auf dem Dorfanger.

Zwei Premieren hatte es im vorigen Jahr gegeben, nur terminlich nicht abgestimmt. Beide – Erlebnisdorf auf dem Dorfanger und Weihnachtsmarkt im Bürgersaal – waren so erfolgreich, dass es 2019 eine Neuauflage gibt. Diesmal sind beide Veranstaltung terminlich koordiniert und versprechen am ersten Adventsende Weihnachtliches im Doppelpack.

Das Weihnachtsdorf öffnet am Donnerstag, 28. November, um 15 Uhr. Ebenso am Freitag, 29. November. Samstag und Sonntag beginnt das bunte, aber auch besinnliche Treiben um 11 Uhr. Um 22 Uhr an allen Tagen klappen die Holzhäuser ihre Schlagläden zu. Der Weihnachtsmarkt im Bürgersaal öffnet am Freitag, 29. November, von 18 bis 21.30 Uhr, am Samstag, 30. November, von 14 bis 21.30 Uhr und am 1. Advent von 11 bis 19 Uhr.