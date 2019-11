Haan : Erkrather Straße bleibt, wie sie ist

Stadt soll keine verkehrsberuhigte Zone ausweisen.

Am Ende atmeten die Anwohner der Erkrather Straße auf, die im Ratssaal erschienen waren. Sie nahmen die Info mit nach Hause, dass sich in nächster Zeit nichts ändern wird – und das empfanden sie eindeutig als gute Nachricht.

Seit etwas mehr als einem Jahr verhindern Pfosten auf der Erkrather Straße in Höhe des Sandbaches endgültig, dass Autofahrer sie als Schleichweg nutzen. Die Regelung kommt bei den Anwohnern gut an. Doch jetzt hatte die Stadt für Unruhe gesorgt, wie SPD und WLH im Verkehrsausschuss deutlich machten: „Wir sind an unseren Dialogständen immer wieder auf Pläne der Verwaltung angesprochen worden, dort künftig eine verkehrsberuhigte Zone einzurichten.“, berichteten sie. Die Anwohner seien darüber entsetzt.