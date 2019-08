Haan : Er macht das Jugendleiterteam komplett

Alexander Grunwald fiebert schon dem Ende der Sommerferien entgegen, um voll in die Jugendarbeit beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Haan einsteigen zu können. Er hat viele Pläne. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Astrid Oschmann bekommt im Haaner CVJM-Vereinshaus Verstärkung durch Alexander Grunwald.

Der CVJM Haan hat ein hartes Jahr hinter sich. Langjährige Mitarbeiter kündigten und nach dem plötzlichen Tod von Ute Lorenz entstand zunächst eine Leere. Diese füllte FSJlerin Lisa Krumsiek mit großem Engagement. Im Januar übernahm Astrid Oschmann schrittweise immer mehr Aufgaben. Nur die Besetzung der zweiten Jugendleiterstelle ließ noch auf sich warten. „Wir haben in diesem Jahr wirklich viel erlebt“, so Gabriele Gummel, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde, die eine der beiden Stellen finanziert. „Die Suche nach jungen Mitarbeitern gestaltete sich schwierig. Die Stelle war mehrfach ausgeschrieben und sogar unterschriftsreife Verträge haben sich in letzter Minute zerschlagen.“

Und dann kam Alexander Grunwald. „Ich habe mich schon sehr früh für Jugendarbeit interessiert“, erklärt der 37-Jährige. „Schon in meiner Jugend übernahm ich ehrenamtliche Aufgaben in der meiner Gemeinde.“ Darunter eine Tätigkeit bei der Caritas in Düsseldorf und die Leitung eines Jugendzentrums in Moers. Während der Ausbildung trat die Jugendarbeit zunächst in den Hintergrund. Nach einigen Umwegen studierte Alexander Grunwald aber Sozialarbeit und Sozialpädagogik. „Damit habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.“

Info Fakten zum neuen CVJM-Mitarbeiter Alexander Grunwald (37) kommt aus Düsseldorf. Nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmann arbeitete er als Schichtleiter bei Mc Donalds bevor er studierte. CVJM-Jugendleiter seit 1. Juli.

„Die Arbeit mit Jugendlichen ist unglaublich spannend“, findet der Düsseldorfer, der unter anderem Neugier als seine Triebfeder beschreibt. „Man lernt immer neue Menschen kennen, die einem zunächst oft reserviert begegnen.“ Umso glücklicher ist der Jugendleiter, wenn die Jungen und Mädchen peu à peu auftauen und sich interessante Gespräche und Projektideen entwickeln.

Erste Erfolge kann er schon verbuchen. „Ich hatte in den vergangenen Wochen die Zeit, Haan ein wenig kennenzulernen. Haan ist eine wunderbare Stadt mit einem ganz besonderen Flair. Hier und da werde ich schon gegrüßt“, freut sich Alexander Grunwald, der fasziniert ist von der Mischung aus Stadt und Dorfcharakter. Beeindruckt ist der Jugendleiter auch von der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und CVJM. „Hier wurden zwei Lebenswelten verknüpft, in denen Familie und Gemeinschaft eine große Rolle spielen. Die Mitarbeiter sind mit viel Engagement und persönlichem Einsatz bei der Sache.“

Neben der offenen Tür, die Alexander Grunwald seit seinem Dienstantritt mit betreut, steckt er schon voller Pläne: „Gastgeber zu sein ist eine Herzensangelegenheit. Ich könnte mir vorstellen, eine zwanglose Kochtruppe zu gründen.“ Da ein echter Düsseldorfer natürlich Karneval im Blut hat und der neue Jugendleiter sogar einen Wagenbaukurs bei Jacques Tilly absolviert hat, liegt es nahe, ein Projekt für Skulpturenbau anzubieten.

Zur Zeit steckt der 37-Jährige in den Planungen für seine erste Jugendfreizeit. In den Herbstferien geht es nach Börnhausen. Das Neue daran: „In einer Woche fahren wir mit Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren. In der darauffolgenden Woche sind die Jungen dran.“ Auf beide Gruppen wartet ein speziell zugeschnittenes Programm. Infos dazu gibt es per E-Mail: kontakt@cvjm-haan.de.