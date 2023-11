Wärmedaten Haaner brauchen mehr Energie zum Heizen

Bei der Verteilung der Heiztechnologie gibt es erhebliche Unterschiede zwischen beiden Städten. Während in Hilden Gasheizungen mit 78,6 Prozent weit vorne liegen, sind sie in Haan nur zu 55,8 Prozent im Einsatz. Ölheizungen sind in Hilden zu 13,3 Prozent im Einsatz, in Haan zu 30,9 Prozent. Fernwärme gibt es in Haan gar nicht, in Hilden zu 2,5 Prozent. Per Stromdirektheizung temperieren 1 Prozent der Hildener Haushalte ihre Wohnungen, in Haan sind es 2,4 Prozent. Wärmepumpen sind in Haan zu 2,5 Prozent verbaut, in Hilden nur zu 1,1 Prozent. Andere Energieträger werden in Hilden zu 3,5 Prozent verwandt, in Haan zu 8,4 Prozent.