Haan : Ratsmehrheit wählt die Beigeordnete ab

Haan Dagmar Formella ist nicht mehr im Amt. Mit sofortiger Wirkung hat der Rat sich von ihr getrennt. Der Streit bleibt.

Damit war es amtlich: Dagmar Formella ist ab sofort nicht mehr Erste Beigeordnete der Stadt Haan. Am Ende war die Mehrheit, die sich am Dienstagabend für die Amtsenthebung entschieden hatte, sogar noch größer als von vielen erwartet.

Der Abstimmung vorausgegangen war noch ein kurzer Schlagabtausch zwischen der Wählerinitiative Lebenswertes Haan (WLH) und der CDU. WLH-Fraktionschefin Meike Lukat hatte eine namentliche Abstimmung beantragt. Bei der wird jedes Ratsmitglied aufgerufen und muss seine Entscheidung öffentlich bekannt geben. „Wir sehen uns der Betroffenen verpflichtet“, argumentierte Lukat. Die Wählergemeinschaft hatte Dagmar Formella am vergangenen Montag eingeladen. In dem Zusammenhang soll die Beigeordnete geäußert haben, dass sie sich eine öffentliche Abstimmung wünsche. Jeder solle zu dem stehen, was er tue.

Der Wunsch der Christdemokraten nach möglichst schneller Rückkehr zur Alltagsarbeit dürfte vermutlich nicht in Erfüllung gehen: Wenige Stunden, bevor der Stadtrat zur Sitzung zusammenkam, hatte sich Formellas Rechtsanwältin Susanne Tyczewski zum Stil geäußert, in dem seit Wochen gegen die Wahlbeamtin in der Stadt Stimmung gemacht werde. „Was hier zurzeit passiert“, sagte die ehemalige Richterin am Oberverwaltungsgericht, „hat mit Recht und Gesetz nichts mehr zu tun“.