Feiern in Haan : Enten-Rodeo und tolle Luftballon-Kunst

Feiern in Haan

Diese Ente gilt es beim Fest am Jugendhaus Haan zu reiten. Foto: Stadt Haan

Haan Das Team des Haaner Jugendhauses lädt für den 3. September zum großen Kinderfest ein. Der Nachmittag hält einige Überraschungen bereit.

In einen riesigen Spielplatz mit tollen Attraktionen und Leckereien soll sich das Gelände des Jugendhauses Haan am Samstag 3. September verwandeln.

Für diesen Tag lädt das Jugendhausteam alle Haaner Kinder ein, in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr an die Alleestraße zu kommen, am besten gleich mit Eltern und Großeltern, Tanten und Onkel. Denn dann steigt das „Große Kinderfest im Jugendhaus“.