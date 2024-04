Klimaschutz-Aktion „Energiekarawane“ macht im Haaner Süden Station

Bereits in den ersten Tagen der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben „eine sehr positive Resonanz“ zur Energiekarawane erhalten: Im Vorfeld zum offiziellen Auftakt am 25. April hätten sich einige Bürger über die städtische Homepage oder die dem Rundschreiben beigefügten Rückantwortkarten für das Projekt registrieren lassen: „Wer in anderen Quartieren der Stadt Haan wohnt, dementsprechend kein Einladungsschreiben erhalten hat und dennoch Interesse und Bedarf an einer Energieberatung hat, kann sich gerne per Mail unter klimaschutz@stadt-haan.de an die Klimaschutzmanagerin wenden, um sich für zukünftige Energiekarawanen vormerken zu lassen und in der Zwischenzeit Zugang zu anderen kostenlosen Energieberatungsformaten zu erhalten.