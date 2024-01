Kostenlfrei für Haaner Energieberatung wird auch 2024 fortgesetzt

Wie die Stadt jetzt mitteilte, ist der nächste Termin am Mittwoch, 10. Januar, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr. Terminreservierungen und die Einwilligung zur Weitergabe der Telefonnummer nimmt Klimaschutzmanagerin Janine Müller per Mail janine.mueller@stadt-haan.de oder telefonisch unter 02129/911-305 entgegen. Isabelle Uebach, Energieberaterin der Verbraucherzentrale, ruft dann zur vereinbarten Uhrzeit an.