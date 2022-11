Am 1. Adventswochenende Endlich wieder Liebhabermarkt im Gruitener Bürgersaal

Vom Bürgersaal der katholischen Dorfkirche in Gruiten in seiner normalen Form ist an diesem Wochenende nicht mehr viel erkennbar. Holzhütten verziert mit Kunstschnee, Tannengrün und Lichterketten in Form von Sternen, Schneeflocken und Co. verwandeln ihn auch dieses Jahr wieder in ein weihnachtliches Winterdorf. Pünktlich zum 1. Advent ist der Gruitener Indoor-Weihnachtsmarkt in seine dritte Runde gegangen. Veranstaltet wird er wie immer vom Trägerverein Bürgersaal.