Nach langer Pause Endlich: „Im Kühlen Grunde“ öffnet wieder

Gerade werden die Weinkisten noch an die Wand geschraubt, um den vielen Weinflaschen einen dekorativen Platz zu verschaffen. Ein Tag vorher wurde das stilvolle Biedermeier-Sofa geliefert, das ein optisches Highlight im Gastraum bietet und ganz nebenbei auch noch superbequem ist. Es sind die letzten Vorbereitungen, die Oliver Neuhoff trifft, denn die Neueröffnung des traditionsreichen Gasthauses „Im Kühlen Grunde“ an der Grenze zwischen Haan und Erkrath steht kurz bevor. „Am Donnerstag öffnen wir inoffiziell für die Nachbarn“, verrät Oliver Neuhoff. „Und am 1. September ist dann die offizielle Eröffnung.“ An diesem Tag sei das Gasthaus allerdings schon ausgebucht. Alle sind neugierig, was die über ein Jahr dauernden Renovierungs- und Sanierungsarbeiten aus dem beliebten Ausflugsziel im Düsseltal gemacht haben.