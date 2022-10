Erinnerung an Emil Barth in Haan : Vierter Zitatstein wird vor der Evangelischen Kirche verlegt

Erinnerung an Emil Barth in Haan

Haan Mit dem Haaner Innenstadtkonzept wächst auch das Projekt vom Haaner Künstler Wolf de Haan „Emil Barth auf Schritt und Tritt“. Nach den ersten drei erfolgreich verlegten Zitatsteinen im Park Ville d’Eu, am Alten Kirchplatz, auf dem Sparkassenvorplatz/Bäckerei Schüren wird nun ein weiterer Stein auf dem neu gestalteten Platz vor der evangelischen Kirche eingelassen.

Die Initiatoren können sich inzwischen über weitere Unterstützungen freuen. So über eine großzügige Spende der Kulturstiftung der Stadt Sparkasse Haan. Die Realisierung weiterer Zitate richtet sich nach dem Baufortschritt des neuen Innenstadtkonzeptes. In den nächsten Monaten sind Zitatsteine auf der Friedrichstraße, der Kaiserstraße und dem neuen Brunnen am Alten Markt geplant. Spender und Sponsoren aus der Haaner Wirtschaft und Privatpersonen sind jederzeit willkommen. Auch die geplante Webseite für den „walk of fame“ benötigt noch Unterstützung.

Der Schriftsteller Emil Barth wurde 1900 in Haan geboren und verbrachte seine Jugend in der Gartenstadt. Er war Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. 1948 erhielt er den Immermann-Preis der Stadt Düsseldorf, 1953 den Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. 1956 erhielt er die Ehrengabe der Thomas-Mann-Stiftung und Ehrengabe zum Bayerischen Literaturpreis sowie 1957 die Ehrengabe der Hermann-Hesse-Stiftung. Barth starb am 14. Juli 1958 in Düsseldorf.