Emil-Barth-Zitatstein in Haan verlegt „Auf Schritt und Tritt“ wächst weiter

Im weiteren Verlauf des Jahres sind weitere vier Einbettungen von Zitaten des Haaner Schriftstellers am „Lilientor“ (Kaiserstraße 20), vor dem öffentlichen Bücherschrank auf der Friedrichsstraße sowie der Stadtbücherei (Neuer Markt) und am (Barth-)Brunnen am Alten Markt geplant. Auch diese werden wieder durch Spenden finanziert. Zuvor wurden schon im Park Ville d’Eu, am Alten Kirchplatz sowie am Sparkassenvorplatz und vor der Evangelischen Kirche in Haan Zitatsteine Barths verlegt. In Zukunft soll es Interessierten auch möglich sein, mit Hilfe einer App Zusatzinformationen zu den Zitaten abrufen zu können. Hierfür wird noch finanzielle und fachliche Unterstützung gesucht. Bis diese Idee umgesetzt werden kann, dauert es aber noch.