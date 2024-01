Gruitener Straße in Haan Elf Vollsperrungen – auch für die Anwohner

Anwohner der Gruitener Straße müssen sich in diesem Jahr auf einige schwierige Situationen einstellen, aber die dienen einem guten Zweck: Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW jetzt auf Anfrage unserer Redaktion bekannt gab, soll die L 357 in den kommenden Monaten auf einer Länge von insgesamt 2,1 Kilometern von Grund auf saniert werden. Die Arbeiten, deren Start je nach Witterungslage für den 5. Februar vorgesehen sind, werden in elf Bauabschnitte unterteilt. Jeder einzelne habe eine Vollsperrung der Straße zur Folge, erläuterte eine Sprecherin der Straßen.NRW-Niederlassung Ruhr in Bochum.