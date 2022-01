Tempokontrollen : Elberfelder Straße: Viele fahren zu schnell

Haan Auch im neuen verkehrsberuhigten Bereich an der Schillerstraße soll die Polizei künftig verstärkt die Geschwindigkeit kontrollieren.

Datum Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität, in dessen Verlauf der Bericht über die Geschwindigkeitsmessungen vorgelegt werden soll, tagt am Donnerstag, 20. Januar.

Generelles Problem dabei: Wer eine Geschwindigkeitsmessung vornimmt, erhält in der Regel eine große Zahl vom Messwerten, oft mehrere tausend. Aus diesen umfangreichen Daten muss nun eine griffige Zahl ermittelt werden, um das Geschwindigkeitsniveau zu beurteilen. Dazu ist die „85-Prozent-Geschwindigkeit“ einer Straße aufschlussreich, auch V85 genannt.. Diese Kennzahl wird von Verkehrsingenieuren verwendet als die Geschwindigkeit, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrer eingehalten und von 15 Prozent überschritten wird. Man lässt also die sehr schnellen Fahrer außen vor und hat damit einen praktisch gut nutzbaren Indikator.

.An den vom Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann an 14 Standorten im Haaner Stadtgebiet unterhaltenen Messstellen zeigten sich nach aktueller Auskunft der Abteilung Verkehrssicherheit keine Auffälligkeiten. „Nach Art und Zahl bewegen sich die festgestellten Verstöße in einem eher moderaten Rahmen“, heißt es in dem Quartalsbericht.