Neue Wege im Einzelhandel „Mama rockt“ aus Haan eröffnet digitalen Shop in Mettmann

Wer sich nicht traut, die VR-Brille aufzuziehen, kann den Rundgang durch Mamarockt auch problemlos am aufgestellten Tablet machen. So braucht es tatsächlich nur die Stele mit dem Tablet und die VR-Brille, um ein Geschäft in einem Geschäft zu besuchen. Und genau so heißt auch das neue Konzept, das vom Handelsverband NRW-Rheinland in Zusammenarbeit mit dem Virtual-Reality-Experten Christian Prison und dem Digitalcoach Markus Schaaf entwickelt wurde.