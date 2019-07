Haan : Haan steht auf Platz 8 der Millionärsliste im Land

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kreis Mettmann (höv) Die Zahlen, die das statistische Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) jetzt veröffentlicht hat, sind aus dem Jahr 2015 und zeigen: In Ratingen leben die meisten Einkommensmillionäre – 44 zählte das Landesamt 2015. Ratingen ist allerdings auch die bevölkerungsreichste Stadt im Kreis Mettmann (87.943 Einwohner in 2015); das macht 5 Millionäre pro 10.000 Einwohner und in der Landesskala Platz 44. Mit einigem Abstand folgt Haan mit 24 Einkommensmillionären bei 30.410 Einwohnern (Quote 7,9, Platz 9). Erkrath hatte 14 Millionäre (Quote 3,2 pro 10.000 Einwohner, Platz 105 im Land), Heiligenhaus 10 (3,9, Platz 74), Hilden 9 (2,4, Platz 154), Langenfeld 11 (1,9, Platz 192), Mettmann 7 (2,4, Platz 154), Monheim 7 (1,7, Platz 206), Wülfrath 9 (4,2, Platz 59). Velbert hatte mit 20 Einkommenmillionären den dritthöchsten Wert zu verzeichnen, mit der zweithöchsten Bevölkerungszahl von 81.430 Einwohnern (Quote 2,5; Platz 145). Im gesamten Kreis Mettmann wurden 2015 157 Einkommensmillionäre bei 483.279 Einwohnern gezählt – dies entspricht 3,2 Millionären auf 10.000 Einwohner.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dass die Zahlen so weit zurückliegen, liege nach IT.NRW daran, dass sie auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 beruhen.