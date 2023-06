Vom 19. bis 25.Juni Eine Woche ganz im Sinne der Nachhaltigkeit

Von Montag, 19. Juni bis Sonntag, 25. Juni, findet in diesem Jahr die zweite Haaner Nachhaltigkeitswoche statt. Mit Veranstaltungen, Vorträgen und Workshops werden in den sieben Tagen die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Fokus gerückt. „Wir haben versucht, für alle Interessenschwerpunkte etwas zusammenzustellen und hoffen, dass sich jeder wiederfindet“ erklärt die städtische Klimaschutzmanagerin Janine Müller. Highlight der Woche soll der am Samstag, 24. Juni, stattfindende Aktionstag Klimaschutz sein. Insgesamt wurde ein Etat von 7.500 Euro zur Verfügung gestellt.