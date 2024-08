1. Haaner Kulturfest Eine Bühne von Schillerpark bis zum Neuen Markt

Es musste also ein anderes Format her, um kulturaffine Haaner zu erreichen und andere Menschen überhaupt erst für Kunst und Kultur zu begeistern. „Umsonst und draußen“ sollte es sein, wie Diana Klöckers-Wolf von der Stabstelle berichtet. So entstand das Konzept für das Haaner Kulturfest. Das soll nun am Sonntag, 8. September, jung und alt anziehen – und wird, statt das Publikum am Fuße eines einzelnen großen Podest zu versammeln, gleich die Haaner Innenstadt als solche zur Freilicht-Bühne machen: Programm wartet auf die Gäste im Schillerpark ebenso wie am Alten und Neuen Markt. Und dazu holten die Planer allerlei Vereine und Gruppen aus der Gartenstadt und Umgebung mit ins Boot.