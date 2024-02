Polizei ermittelt Unbekannte brechen in Wohnhaus Am Bandenfeld ein

Etwas mehr als 14 Stunden beträgt die Zeitspanne, in der unbekannte Täter in Haan in ein Wohnhaus Am Bandenfeld eingebrochen sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die Tat vermutlich zwischen 5.50 Uhr und 20 Uhr am Dienstag (6. Februar) begangen worden. Nach aktuellem Ermittlungsstand hätten sich die Einbrecher durch die Wohnungstür Zutritt zum Haus 106 verschafft, heißt es in einer Pressemeldung. Bei der Anzeigenaufnahme habe noch nicht abschließend festgestanden, was gestohlen wurde. Hinweise zu möglichen Verdächtigen oder ungewöhnlichen Beobachtungen nimmt die Polizei in Haan unter der Telefonnummer 02129/9328-6480 jederzeit entgegen.