Polizeibericht : Einbrecher durchwühlen CVJM-Haus in Haan

Einbrecher durchwühlen CVJM-Haus in Haan

Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch, der in der Nacht zu Montag stattfand. Foto: dpa/Patrick Seeger

Haan Unbekannte sind ins Vereinsheim an der Alleestraße eingebrochen. Sie stahlen Technik und ein Auto.

( Gewaltiger Schreck am frühen Morgen: Als der Hausmeister des Gebäudes Alleestraße 10 am Montag früh gegen 7 Uhr die Räume zum Vereinsheim des CVJM aufschließen wollte, bot sich ihm ein Bild der Verwüstung. Unbekannte Täter waren in der Nacht ins Haus eingedrungen und hatten rigoros nach verwertbarem Diebesgut gesucht. Als der Hausmeister seine Runde begann, waren die Täter vermutlich bereits schon wieder über alle Berge.