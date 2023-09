Polizei sucht Zeugen Einbrecher verletzt 18-Jährige am Marktweg

Laut Polizei verschaffte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 12 Uhr gewaltsam Zugang zu der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Erdgeschosswohnung „Am Marktweg“. Die 18-Jährige, die sich allein in der Wohnung befand, hörte, dass jemand an der Haustür schellte. Die junge Frau öffnete die Tür, vor der ein unbekannter Mann stand. Der stieß sie zu Boden, wobei sie sich leicht verletzte. Der Mann durchsuchte das Wohnzimmer und floh anschließend ohne Beute über den Balkon.