Haan : Einbrecher schlagen Scheibe in Aldi-Markt ein

Kurz nach dem Alarm traf die Polizei auf dem Gelände an der Landstraße ein. Foto: dpa/Silas Stein

Haan Unbekannte Täter sind in die Verkaufsräume des Lebensmitteldiscounters an der Landstraße in Haan Ost eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie Zigaretten im Wert von mehreren 100 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es war 5 Uhr in der Früh, als am vergangenen Donnerstag (28. Juli) die Alarmanlage des Aldi-Supermarkts an der Landstraße Signal gab. Als die Polizei wenig später eintraf, waren der oder die Täter bereits verschwunden. Wie die Kreispolizei jetzt bekannt gab, sind bislang noch Unbekannte in die Verkaufsräume des Lebensmitteldiscounters an der Landstraße in Haan Ost eingebrochen.