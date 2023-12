Einbrüche in Haan Täter schlagen Fenster ein

Haan Opfer eines Einbruchs sind Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Memeler Straße in Haan geworden. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter am Sonntag, 3. Dezember, über eine Balkontür in eine Wohnung ein. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.15 Uhr und Mitternacht. Die Täter durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, und das mit Erfolg: Sie entwendeten Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe.