An der Pastor-Vömel-Straße Einbrecher kamen durch die Terrassentür

Offenbar über die Terrassentür sind Einbrecher am vergangenen Samstag, 24. Februar, in ein Einfamilienhaus an der Pastor-Vömel-Straße in Gruiten eingedrungen. Die Polizei gab den Zeitraum des Einbruchs jetzt für die Spanne von 17.45 Uhr bis 22.15 Uhr an. Zur Tatbeute gab es bei der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben. Der an der Terrassentür entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02129/9328-6480 entgegen.