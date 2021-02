Aus dem Polizeibericht : Drei Diebe tragen Zigaretten aus Kiosk

Haan Drei Einbrecher haben in der Nacht zum Montag beim Einbruch in einen Kiosk mit Paketshop Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet.

Ein Knall ließ Anwohner der Düsseldorfer Straße in der Nacht zum Montag aus dem Schlaf hochschrecken. Unbekannte hatten um 3.48 Uhr die Schaufensterscheibe eines Kiosk mit Paketshop im Haus Düsseldorfer Straße 48a mit einem Stein eingeworfen. Aufmerksame Anwohner sahen insgesamt drei Männer, die größere Mengen Zigaretten durch das zerstörte Schaufenster ins Freie schafften und dann in einen wartenden, dunklen Kleinwagen mit Dürener Kennzeichen (DN-) schafften. Die Zeugen informierten umgehend die örtliche Polizei.

Noch vor dem schnellen Eintreffen erster Polizeikräfte am Tatort flüchteten die drei Einbrecher, mitsamt ihrer Beute im Wert von mindestens mehreren hundert Euro, in dem Kleinwagen über die Düsseldorfer Straße, in die Hochdahler Straße und von dort weiter in noch unbekannte Richtung. Auch weitere Fahndungsmaßnahmen brachten keinen Erfolg. Die Überprüfung des abgelesenen Kennzeichens ergab, dass es als gestohlen gemeldet und schon zur Fahndung ausgeschrieben worden war.