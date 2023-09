Feuerwehreinsatz am Donnerstag Ein Verletzter bei Kellerbrand in Haan

Es war kurz vor dem Wachwechsel der hauptamtlichen Wache, als die Haaner Kräfte der Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen (gegen 7.30 Uhr) zu einem Brand in der Straße Buschhöfen alarmiert wurden. Als die ersten Einsatzkräfte dort eintrafen, mussten sie feststellen, dass es in dem Keller der Doppelhaushälfte lichterloh brannte.