Auf der Gruitener Straße Ein Verletzter bei Frontalzusammenstoß in Haan

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Nach Abschluss der Ermittlungen an der Unfallstelle wurden sowohl der Transporter als auch der Lkw abgeschleppt. Laut Polizeischätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurden der Kreuzungsbereich Gruitener Straße/Elberfelder Straße und der Kreisverkehr an der Osttangente in Fahrtrichtung der Unfallstelle gesperrt.