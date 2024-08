1. Haaner Regionalmarkt Ein Tag, der durch den Magen geht

Nun beteiligen sich rund ein Dutzend inhabergeführte Haaner Betriebe an der ersten Auflage des Marktes: Mit dabei ist die Bäckerei Weirauch mit ihren Backwaren und Leckereien, von Pizzastangen bis zum Pfirsich-Quark-Streusel ebenso wie Gut Ellscheid mit Honig, Fruchtaufstrichen und anderen Waren aus dem Bauernladen. Frisch gerösteten Kaffee verspricht die Kaffeerösterei Karabusta, Pasta im Parmesanlaib und in Tomatensauce mit hauptsächlich regionalen Produkten die Manufaktur Primogeri. Andere herzhafte Speisen bringt das Traditionslokal Becherhus mit. Pulled Pork-Brötchen verkauft die Metzgerei Rauschmann an ihrem Stand. Und schließlich sollen auch noch das in Haan entwickelte Sinter Alt und Pale Ale aus der Hausbrauerei Zapfhahn über den Tresen gehen.