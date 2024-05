Katastrophenschutz in Haan Seminar erörtert Möglichkeiten des Hochwasserschutzes

Ein Beispiel dafür ist ein vom Kreisverband Mettmann der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU ausgerichtetes Seminar, das am Mittwoch, 29. Mai, in Haan stattfindet. Thema: „Aktuelle Gefahren von Naturkatastrophen am Beispiel von Dauer-/Starkregenereignissen und erste Lösungshilfen“. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Rats- und Ausschussmitglieder und möchte die Thematik aus einem regionalen Blickwinkel ins Auge fassen. Der Referent Hans-Walter Borries ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sicherheitsstudien Firmitas in Witten. Die Einrichtung forscht unter anderem zu Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Krisenmanagement.