Gastbeitrag : Ein Schwan in der Kirche, der ein Pelikan ist

Die Kanzel der 300 Jahre alten Kirche in ihrer Gänze. Foto: lothar weller

Haan Kirchen der reformierten Konfession gelten als besonders schlicht und schmucklos. Heiligenfiguren oder -bilder sucht man hier vergebens. Die jetzt 300 Jahre alte Kirche der Evangelisch-Reformierten Gemeinde Gruiten gilt in dieser Beziehung geradezu als Musterbeispiel. In ihr sind nur ganz wenige figürliche Abbildungen zu finden.

Ein paar kleine Engel auf dem Schalldeckel und ein paar kleine Vögel im Treppenaufgang der Kanzel fallen kaum ins Gewicht, aber auffällig ist ein großer „Schwan“ im Kanzeltreppengeländer - und der gibt bis heute Rätsel auf. Dass der „Schwan“ eigentlich ein Pelikan sein soll, ergibt sich eindeutig aus dem Gesamtmotiv, zu dem noch drei junge Vögel gehören, denn dieses Motiv ist seit der Spätantike bekannt und im Mittelalter zum Christus-Symbol, zum Symbol der Selbstaufgabe aus Liebe durch seinen Opfertod am Kreuz geworden.

Der Ursprung dafür liegt in dem im Mittelalter weitverbreiteten Tierbuch „Physiologus“. Darin wird beschrieben, dass die Kinder des Pelikans ihre Eltern schlagen, worauf die Eltern zurückschlagen und die Kinder töten, die Mutter (in anderen Versionen der Vater) aber drei Tage später ihre Brust durchstößt und durch ihr Blut die Kinder wieder zum Leben erweckt. Diese, von älteren Fassungen abweichende, aber sehr populär gewordene Version wird so gedeutet: „So verwarf Gott die Menschheit nach dem Sündenfall und übergab sie dem Tode; aber er erbarmte sich unser wie eine Mutter, da er durch seinen Kreuzestod uns mit seinem Blut zum ewigen Leben erweckte“ (Friedr. Lauchert, 1889). Im Parzival von Wolfram von Eschenbach (um 1200 n.Chr.) heißt es: „Ein Vogel, Pelikan genannt, Wenn er junge Brut gewinnt, Allzusehr die Kleinen minnt: Wie ihn seiner Treu Gelust Zwingt, durchbeißt er sich die Brust, Läßt das Blut den Jungen in den Mund; Er aber stirbt zur selben Stund,...“. Das prächtige Evangeliar Heinrichs des Löwen und Mechthildes von England (spätes 12. Jh.) enthält ein Eckmedaillon mit dem Pelikan-Motiv und der Umschrift „Vita datur puliis cum pelicani cruor illis“. Auf Deutsch: „Wenn das Blut des Pelikans ihnen gegeben wird, erhalten seine Jungen das Leben“ (Harald Wolter-von dem Knesebeck). In einem Gebet von Thomals von Aquin (13. Jh.) heißt es: „Laß, Jesu, Herr und Heiland, teurer Pelikan, von deinem Blut mich Sünder Reinigung empfahn“.

In der Evangelisch-Reformierten Gemeinde Gruiten sind nur wenige figürliche Abbildungen zu finden. Einer davon ist der Pelikan auf der Kanzeltreppe. Foto: Lothar Weller

Info Entstehung der Gemeinde Die Ursprünge der reformierten Gemeinde Gruiten liegen weitgehend im Dunkeln. Die wenigen bekannten Zeitzeugnisse lassen keine exakte Datierung zu; trotzdem ist davon auszugehen, dass sie bereits im 16. Jh. bestand.

Die Interpretation des Pelikan-Motivs als Symbol für das Karfreitagsgeschehen ist im Bewusstsein der Menschen geblieben und weit verbreitet worden, nicht nur im kirchlichen, sondern auch im weltlichen Bereich, z.B. in Wappen. In der Flagge und im Siegel des US-Staates Lousiana dominiert es noch heute.

In der katholischen Kirche wurde das Pelikan-Motiv auf Kreuzen und Messgerätschaften wie z.B. Kelchen verwendet; es war ein Zeichen für die Eucharistie. Im Kölner Dom ist es zweimal zu finden, und im Aachener Dom wurde es sogar noch Anfang des 20. Jahrhunderts in ein neu geschaffenes Kuppelmosaik eingefügt. Wegen des vom katholischen und lutherischen abweichenden Abendmahlverständnisses, wird das Pelikan-Motiv in reformierten Kirchen manchmal als deplatziert empfunden. Verwunderlich ist, dass die zwei früheren Gruitener Pastoren des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die sich intensiv mit der Geschichte ihrer Gruitener Gemeinde beschäftigt, in ihren Schriften das Pelikan-Motiv an Kanzel ihrer Kirche überhaupt nicht erwähnen, gerade so, als könnten sie es nicht erklären oder es bedürfe gar keiner Erklärung.

Da die Gruitener Kirche mit diesem Symbol als reformierte nicht alleine steht, hatte ich gehofft, dass es bereits eine Ausarbeitung zu diesem Thema gibt, konnte aber keine finden. Deshalb habe ich versucht, über eine andere Kirche, die nicht sehr viel älter ist als die Gruitener und ebenfalls an der Kanzel das Pelikan-Motiv hat, etwas Licht in die Angelegenheit zu bringen. Es handelt sich um die reformierte Finkenbergkirche in Stolberg bei Aachen. Und tatsächlich hat ein Autor, der über die Geschichte dieser Kirche und der Gemeinde geschrieben hat (Gerd Rosenbrock), sich über das Pelikan-Motiv in der Kirche gewundert, allerdings aus einem ganz anderen Grund: „Die Kanzel auf einem Pelikan mit Jungen [ist] auf die Jahre 1672/73 zu datieren. Die Ausstattung mit der Figur des Pelikans ist erstaunlich. Die Vogelgestalt, die sich selbst dahingibt, um die Jungen zu füttern, zählt zu den Christusbildern. Ein Christusbild aber ist nach einer strengen Auslegung des 2. Gebots in der reformierten Zählung in einer Kirche nicht zulässig.“

Meine Nachfrage bei der Gemeinde, ob es in ihrem Archiv ein Dokument aus der Zeit der Ausstattung der Kirche mit der auf dem Pelikan-Motiv ruhenden Kanzel existiert, das Aufschluss über die Beweggründe für die Verwendung dieses Symbols gibt, konnte nur negativ beantwortet werden.

Es ist offenbar genauso wie in Gruiten: Die damaligen Prediger und Presbyter haben darüber wohl nichts aufgeschrieben. Deshalb habe ich danach gesucht, ob das Pelikan-Motiv von Reformierten nicht nur im Niederrheinischen, sondern auch in anderen Gegenden verwendet wurde, um dort vielleicht eine Erklärung zu finden. Gefunden habe ich eine Schrift von 1926 mit dem Titel „Die ungarische reformierte Kirche“. Der Autor (Stefan Kováts) schreibt darin: „In den schweren Kämpfen der Jahrhunderte war der seine Jungen mit dem eigenen Blut fütternde Pelikan das liebste Symbol der ungarischen evangelischen Kirche.