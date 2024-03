Einmal um die Welt Auf zwei Fahrrädern einmal um die Welt

Info

Mehr erfahren Mit der Reise rund um die Welt haben sich Rebecca Chudaska und Elias Huland einen Traum erfüllt, über den sie gerne sprechen wollen. Am Donnerstag, 7. März, erzählen sie im Haus an der Kirche an der Kaiserstraße 40 in Haan von der Tour rund um den Globus. Es ging durch die Megametropolen Asiens ebenso wie durch das Outback Australiens und auf mehr als 4000 Meter Höhe in Tibet. Beginn des Abends im Haus an der Kirche ist um 19.30 Uhr. „Wir erzählen Anekdoten und zeigen viele Fotos“, verspricht Elias Huland. Zu drei Reiseabschnitten soll es Geschichten geben, zu drei weiteren werden die Bilder ins Zentrum rücken.