Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt Haan bietet Saatgut : Ein kleiner Garten als bunte Insekten-Idylle

Haan Bald beginnt wieder die Zeit zum Aussäen. Wie in den Vorjahren möchte die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU( Haan den Bürgern eine Hilfe geben.

Schmetterlinge und viele andere Insekten sind auf blühende einheimische Wildpflanzen als Energiequelle angewiesen. Die Anwesenheit von ausreichend blühenden Wildpflanzen während der ganze „Flugsaison“ ist damit sehr wichtig. Viele Hummeln zum Beispiel fliegen von März bis September, manche sogar bis Oktober. Das, was Insekten für ihren Nachwuchs brauchen, ist aber sehr unterschiedlich. Wildbienen brauchen Pollen , anderen Hautflügler wie etwa Blattwespen sind auf Blattläuse, wieder andere auf Spinnen angewiesen. Schmetterlingen brauchen oft ganz bestimmte Futterpflanzen für ihre Raupen. Da wird schnell klar: Je größer der Artenreichtum an einheimischen Wildpflanzen, desto mehr Insektenarten fühlen sich in Ihren Garten zuhause. Ein kleiner Garten kann leicht genauso wertvoll sein wie ein großer Garten, oder sogar wertvoller. Selbst auf einem Balkon kann man viel erreichen.

Die Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan will mithelfen, dass die Gärten insektenfreundlicher werden. Wie in den letzten Jahren bietet der Verein ein kostenloses Set von zertifiziertem regionalem Saatgut von einheimischen Wildpflanzen an, die sich in einem Blumenrasen/Wiese wohl fühlen. In diesem Jahr erhalten Interessenten 10 Tütchen je einer Art: Wiesen-Margerite, Storchschnabel, Bocksbart, Witwenblume, Echtes Labkraut, Moschus-Malve, Gewöhnliches Bitterkraut, Gewöhnliche Schafgarbe, Knäuel-Glockenblume und Vogelwicke. Als Zugabe legen die Naturschützer ein Tütchen einer Mischung für einen Quadratmeter „Bunter Saum“ und ein Tütchen einer Mischung für einen Quadratmeter „Schmetterlings-Wildbienensaum“ dazu. Bestellt werden kann das Saatgut per E-Mail unter: „kiebitz-kompakt @ AGNU-Haan.de“. Die AGNU schickt dann ein Set, solange der Vorrat reicht, mit weiteren Infos. Spenden sind willkommen.