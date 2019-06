Haan : 101 Kilometer allein auf Schusters Rappen

Der Haaner Matthias Höber hat es wieder getan: Zum dritten Mal nahm er am „Hollenmarsch“ rund um das sauerländische Bödefeld teil. 20 Stunden, 20 Minuten und 30 Sekunden benötigte er für die Strecke von 101 Kilometern. Er schwärmt von den vielen Eindrücken unterwegs – einsam durch die Nacht.

Mal eben so den Rucksack packen und loslaufen? Es soll beim Hollenmarsch schon Leute gegeben haben, die das gemacht haben. So wie der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, den sein Chef geschickt hatte. „Er hat die ganze Zeit geflucht und wollte aufgeben“, erinnert sich Matthias Höber an seine Wanderbegleitung bei einem der letzten Märsche. Damals auch mit dabei: Ein untrainierter Möbelverkäufer aus Bielefeld. Am Ende habe sich alle gegenseitig ins Ziel getrieben.

Es könne auch passieren, dass einem Leute zwischen Kilometer 30 und 50 die ganze Lebensgeschichte erzählen. Diesmal allerdings ist er allein gelaufen – und das 20 Stunden, 20 Minuten und 30 Sekunden lang. Dazwischen liegt die Nacht „Ich fühle mich aus allem herausgelöst.“, schwärmt Matthias Höber von der wunderbaren Leichtigkeit, die ihn durch die Dunkelheit treibt. Im Wald sei es dann still, die Wahrnehmung schrumpft auf den Lichtkegel der Stirnlampe zusammen. Kein Vogelzwitschern, das Rauschen in den Baumwipfeln verstummt: Man fällt heraus aus allem und auch aus der Zeit. Die vergehe nachts langsamer, und dennoch: Kilometer oder Schritte zählen und dabei ständig auf die Uhr gucken? Nein, das macht Matthias Höber nicht. Stattdessen erkundigt er sich an den Verpflegungsständen nach der Zeit – und die findet man nur alle zehn Kilometer.

Dort werde man auch danach gefragt, ob alles gut läuft. Dazu fährt in der Nacht noch eine „Fahrradstreife“ die Strecke ab, um zu schauen, ob jemand in Not geraten ist. Ein ganzes Dorf ist auf den Beinen, um den Hollenmarsch-Läufern ein gutes Gefühl zu geben. Dazu sind die Wege noch mit Kreide markiert – es kann also nicht allzu viel schiefgehen. Und so war es auch nicht schlimm, dass der Handyakku leer war und die Powerbank zuhause lag. Irgendwann hat man dann das Ziel vor Augen. „Das ist ein tolles Gefühl“, erinnert sich Matthias Höber an den Moment, in dem er den letzten Schritt über die Ziellinie gemacht hatte. Dort ist es dann allerdings vorbei mit der Einsamkeit des Wanderers – und das sei auch gut so.