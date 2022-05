Musikschule Haan : Ein ganz besonderer „Schnuppertag“

Haan Warum der „Tag der offenen Tür der Musikschule“ diesmal sowohl für die Kinder als auch die Musiklehrer ganz außergewöhnlich war, zeigt dieser Erlebnisbericht.

Schon bevor in der Musikschule Haan der erste Tag der offenen Tür nach den Beschränkungen der Corona-Pandemie an den Start geht, ist das Forum im Dieker Carré bereits voll besetzt. „Ich freue mich, dass wir einerseits heute hier zusammengekommen sind, und andererseits auch wieder den normalen Betrieb aufnehmen können“, sagt zur Begrüßung Thomas Krautwig, Leiter der Musikschule Haan. Drei Darbietungen, ein Auftritt der Band New Generation, musikalische Früherziehung sowie die Mitmach-Aktion Gesang, repräsentieren exemplarisch das musikpädagogische Angebot der Musikschule.

Mit den Songs „Beggin``“ von Maneskin, Eric Claptons „Change The World“ sowie „Still Breathing“ von Green Day beweist New Generation mit Phil (Schlagzeug), Jannis (Gitarre), Emilia (Gesang), Annika (Gesang) sowie Can (Gesang und Keyboard), die von den Dozenten Jörn Schumann am Bass und Bert Smaak als „Rhythmus-Souffleur“ Unterstützung erhalten, dass der 15- bis 18-jährige Nachwuchs bereits wieder über ein gutes Gefühl für ein Zusammenspiel verfügt, zumal Can erst seit einem halben Jahr dabei ist. „Es ist einfach schön, super cool auch wieder auf der Bühne zu stehen, und wir freuen uns bereits auf unser erstes richtiges Konzert nach Corona, hier am 8. Juni“, sagt Annika. Mit bunten Vogelkappen auf den Köpfen präsentieren die Kinder der Musikalischen Früherziehung, die Janika Löttgen leitet, zu Musik eine quirlige Choreografie, die an eine ausgelassene Vogelhochzeit erinnert.