Wettbewerb läuft Ein Foto für den Klimaschutz in Haan

Anlässlich des Aktionstages Klimaschutz am 24. Juni hat die Stadt Haan jetzt noch einmal an ihren Foto- und Malwettbewerb zum Thema „Klimaschutz vor Ort“ erinnert. Alle seien eingeladen, „den lokalen Klimaschutz in Haan in Bildern festzuhalten und bis zum 15. Juni unter klimaschutz@stadt-haan.de einzureichen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.