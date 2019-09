Haaner Kirmes : Ein „Beast“ beim fröhlichen Familienfest

Haan Das Spätsommerwetter hat der Haaner Kirmes ein Traumwochenende beschert. Viele Familien aus der gesamten Region nutzen das viertägige Fest als turbulenten Treffpunkt. Doch auch Abseits des Rummels geschieht viel Gutes.

Jan, Conrad und Anton, drei 15-jährige Freunde und Kameraden einer 10. Klasse am Haaner Gymnasium, versuchten sich vergeblich beim E-Claw. Weder die „Avengers“- noch die „Guardians of the Calaxy-Plüschtiere“ konnten sie für 1 Euro per ferngesteuerter Greifzange ergattern. Den Misserfolg verschmerzten sie gelassen. So ungefähr 100 Euro wollte jeder von ihnen auf der Haaner Kirmes ausgeben. Am Samstagabend hatten sie ein bisschen mehr Geld investiert. Es ging zu „The Beast“, zum ersten Mal in Haan dabei. Dort konnte man für 5 Euro entweder schaukeln oder Loopings machen. Das eine sanft, das andere mutiger.