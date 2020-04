Nachruf : Langjähriger FDP-Chef Siegfried Vossieg ist tot

Haan Der gebürtige Haaner wurde 88 Jahre alt. Er war viele Jahre lang Mitglied des Stadtrats und führte die FDP als Ortsverbandsvorsitzender. 2001 wurde er mit der Ehrengabe der Stadt Haan ausgezeichnet.

Der amtierende Ortsvorsitzende der Liberalen, Dirk Raabe, und Fraktionsvorsitzender Michael Ruppert würdigten Siegfried Vossieg als einen auch in schwierigen Zeiten nie verzagenden Mitstreiter, dessen Verlust sie hart treffe: „Noch in der letzten Zeit hat er an vielen unserer Sitzungen teilgenommen und uns immer wieder mit klugem Rat zur Seite gestanden“, betonten sie.

Vossieg, dessen Familie tief in der Gartenstadt verwurzelt ist, blickte neben seiner beruflichen Tätigkeit als leitender Mitarbeiter der Arbeitgeberverbände auf mehr als 50 Jahre ehrenamtliche Aktivität in der Haaner Kommunalpolitik zurück: Schon in den 1960-er Jahren als FDP-Ortsvorsitzender, später als Stadtverordneter (1969-79) und danach noch als sachkundiger Bürger in verschiedenen Ausschüssen.