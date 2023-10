Kultur in Haan Dank Rüdiger Daniel wird es wieder „Echt witzig!“ im Fernsehen

Diese also mal ganz sorgfältig ausgewickelt, stellt man fest, sie lebt noch: Am 21. Oktober laufen gleich zwei Sendungen dieses Formates im SWR. Um 21.10 Uhr beginnt „So lacht Deutschland“, direkt im Anschluss folgt „Die legendärsten Comedyserien“. Start ist um 22.30 Uhr. Am 10. November gibt es „Die schönste Nebensache der Welt“ um 22 Uhr im RBB. Und dann sollte man rechtzeitig zum Beginn der närrischen Jahreszeit noch einmal zurück zum SWR schalten. Der bringt am 11. November um 23.05 Uhr „Mal wieder lachen“ auf die Bildschirme.