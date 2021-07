Unwetter : Düssel-Hochwasser überflutet Gruiten-Dorf

Blick auf die Häuser Heinhauser Weg 5 und 6. Links Annette Clevenhaus, die als "alte Gruitenerin" ein solches Düssel-Hochwasser in Gruiten-Dorf noch nie erlebt hat. Foto: Ralf Geraedts

Haan Die Feuerwehr hatte schon 16 Stunden voller Unwetter-Einsätze hinter sich, da überflutete die Düssel Gruiten-Dorf. Menschen wurden evakuiert oder durften nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren.

„So ein Hochwasser habe ich noch nicht erlebt“, sagt Annette Clevenhaus. Die „alte Gruitenerin“ steht mit Sabine Richartz etwas oberhalb der Häuser Heinhauser Weg 5 und 6. Wenige Meter hinter den beiden schwappt braunes Wasser durch einen Jägerzaun. Der Wasserspiegel reicht bis zu den Haustüren, vor denen Sandsäcke liegen. Der Schwaner Platz steht unter Wasser. Die Feuerwehr hat Flatterband gespannt, damit keiner in den Flutbereich gelangt. Aus dem Weg zwischen dem Cafe im Dorf und der früheren Scheunen-Bauten schießt Wasser brausend heraus. Ein Auto steht bis zum Türschweller im Wasser. Die Häuser an der Pastor-Vömel-Straße, gegenüber von der Nikolauskirche, liegen tiefer. „Da dürfte die Brühe bis zur Fensterbank im Erdgeschoss stehen, merkt Annette Clevenhaus an.

Die Flut kam nach 18 Uhr. „Wir hatten uns mit Freunden zum Essen im Wiedenhof getroffen“, erzählt eine Frau. Als der Pegel in der Kleinen Düssel sichtbar stieg, habe sie sich entschieden, ihr Auto anders zu parken. Gegen 18.20 Uhr habe sie das Restaurant kurz verlassen. Und konnte nicht mehr zurückkehren. Die Feuerwehr hatte den Bereich gesperrt. Menschen wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Die meisten seien bei Bekannten untergekommen, berichtete eine Sprecherin der Stadtverwaltung, die zusammen mit der Feuerwehr einen Krisenstab eingerichtet hatte. Doch einige seien in ihren Häusern geblieben - eine Etage höher als vorher. Viele Anwohner seien derzeit wohl im Urlaub, war zu hören.

Bis in die späten 1980er Jahren hinein waren Hochwasser in Gruiten-Dorf fast jährlich zu verzeichnen. Dann entschlossen sich Bergisch-Rheinischer Wasserverband und Stadt Haan, einen zweiten Durchlass unter der Pastor-Vömel-Straße zu schaffen. Hier fließt die Kleine Düssel hindurch, wenige Meter weiter passiert die Düssel die ursprüngliche Brücke, deren Durchlassprofil zu klein für die Wassermassen beider Gewässer war. Seither hat es kein Hochwasser mehr gegeben, hieß es übereinstimmend von verschiedenen Seiten. Der Bypass für die Kleine Düssel verläuft über den Dorfanger und mündet später in die Düssel. Vor wenigen Jahren ist als Attraktion die Wassertretanlage geschaffen worden.

Auf dem überfluteten Stichweg der Pastor-Vömel-Straße steht ein Auto im Wasser. Der Schwaner Platz, die Pastor-Vömel-Straße, der gesamte Dorfanger und der Heinhauser Weg bis fast zur Sinterstraße stehen unter Wasser. Foto: Ralf Geraedts

Wassertreten wäre Mittwochabend theoretisch im ganzen historischen Dorfkern möglich gewesen. Am Mittag noch führten Düssel und Kleine Düssel zwar viel Wasser, ein Hochwasser war aber noch nicht in Sicht. „Gegen 5.30 Uhr stand ein bisschen Wasser vor unserer Haustür“, erzählt Sabine Richartz. Ursache sei aber ein verstopfter Gully gewesen. Wolfgang Clevenhaus watet in Gummistiefeln durch das Wasser, hat den ganzen Tag schon Hindernisse weggeräumt, die den normalen Abfluss hätten stören können.