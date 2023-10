Fahrzeug vorgestellt Große Freude beim Haaner DRK über den „Neuen Gebrauchten"

Gerechnet hatten die Einsatzkräfte damit wahrlich nicht: Ein überraschender Motorschaden beim alten Rettungswagen hatte eine Neuanschaffung nötig gemacht. Das gebrauchte Fahrzeug in der Gartenstadt war gerade einmal seit einem Jahr im Dienst. Ein neues Gefährt passte überhaupt nicht ins Budget, nicht einmal ein Gebrauchtwagen. Daher starteten DRK-Vereinsvorsitzender Andreas Krieckhaus und DRK-Bereitschaftsleiter Jan-Mike Kleinsteinberg einen Aufruf, der glücklicherweise Anja Klöfkorn und Ute Kühne in die Hände fiel. Zwei Schwestern im Vorstand der Solinger Elisabeth-Birkhofen-Stiftung, mit dem nötigen Kleingeld und dem Willen Bildung, Kunst, Kultur, Musik, aber auch Gesundheit zu fördern. „Wir nahmen Kontakt auf und so kam alles ins Rollen“, erinnert sich Anja Klöfkorn.