Aus dem Polizeibericht : Diebe stehlen Mercedes GLC am Gruitener Marktweg

Polizei geht nach der dritten Tat in vier Tagen von organisierter Kriminalität aus. Bewusstere Schlüsselablage kann Diebstahl-Risiko mindern.

Ein weißer Mercedes GLC ist in der Nacht zum Donnerstag von einer Garagenzufahrt am Marktweg in Gruiten gestohlen worden. Um 22 Uhr am Mittwoch hatte der Besitzer das Fahrzeug abgestellt und verschlossen. Um 7.50 Uhr am Morgen war das erst vier Monate alte Leasingfahrzeug verschwunden. Die Polizei gab den Wert des Wagens, der erst 5900 Kilometer auf dem Tacho hatte, mit 79.000 Euro an. Fahrzeug und Kennzeichen (ME-EA 892) wurden sofort zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.